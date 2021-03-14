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Barcelona, Sergio Aguero ile anlaşmaya vardı

14.03.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Barcelona, Sergio Aguero ile anlaşmaya vardı

Barcelona bombayı patlatıyor! Katalan ekibi Manchester City'nin golcü futbolcusu Sergio Aguero ile el sıkıştı. Arjantinli yıldızın Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Barcelona, Başkan Joan Laporta'nın çok istediği Sergio Aguero transferine çok yakın. İspanyol medyası As'ın haberine göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli golcü futbolcuyla anlaşma sağladı.

Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu sona ereceği için bonservis bedeli ödemeyeceği yıldız futbolcu için 2023'e kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Barcelona'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sergio Aguero, "Hala Manchester City'nin oyuncusuyum" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Bu sezon Manchester City'de sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmayı kaçıran Arjantinli golcü Premier Lig'de sadece 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.


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bende zannetim belhandayı almışlar...

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