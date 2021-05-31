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Barcelona, Sergio Agüero transferini resmen açıkladı

31.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'den ayrılan Sergio Agüero, Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona, Sergio Agüero transferini resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Barcelona'da yaz aylarının ilk transferi açıklandı.

Katalan ekibi, Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıktı ve yaklaşık 1 saat sonra da transfer resmen duyuruldu.

Barcelona'nın açıklamasında, 32 yaşındaki golcünün serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

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ERIC GARCIA 1 GÜN SONRA

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Öte yandan Barcelona'nın altyapısından yetişen Eric Garcia da Katalan kulübüne geri döndü. Barça TV'nin yayın akışında Agüero'dan bir gün sonra da Eric Garcia için imza töreni düzenleneceği ortaya çıktı. Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki stoper için de bonservis bedeli ödeyemeyecek.

SERGIO AGUERO NE KADAR KAZANACAK?

Sergio Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaştı ve senelik 5 milyon euro garanti ücret almayı kabul etti.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, toplam 6 gol atıp 1 asist yaptı.

Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.

33 yaşındaki Luis Suarez'i "yaşlı" gerekçesiyle elden çıkartan Barcelona, 33 yaşındaki Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suarez sat aguero al kafaya bak
Hiç mi manager oynamadınız ya gençlerle yürüyün abi. Bakın dortmunda gençlerle neler yaptılar ispanya takımlarına. Barcelona xavi iniesta lı zamanlardaki başarıları ortada. Bırakın kaymağı alınmış topçuları.

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