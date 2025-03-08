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  4. Barcelona'yı yasa boğan ölüm! Maç ertelendi...

Barcelona'yı yasa boğan ölüm! Maç ertelendi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 23:18
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İspanyol devi Barcelona, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefa ettiğini ve bundan dolayı ligde oynanacak Osasuna maçının ertelendiğini duyurdu.

Barcelona'yı yasa boğan ölüm! Maç ertelendi...

İspanya La Liga'nın 27. haftasında lider FC Barcelona ile Osasuna arasında oynanması planlanan karşılaşma yaşanan acı bir olay nedeniyle ertelendi. Katalan ekibinin takım doktoru Carles Minarro Garcia, karşılaşmadan saatler önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

KATALAN EKİBİNİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"FC Barcelona, bu akşam A Takım doktoru Carles Miñarro Garcia'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyurmaktadır. Bu nedenle, FC Barcelona ile CA Osasuna arasındaki maç ileri bir tarihe ertelenmiştir. FC Barcelona Yönetim Kurulu ve tüm çalışanları, bu zor dönemde ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunar."

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Anahtar Kelimeler:
barcelona
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