Barcelona, Yusuf Demir'i açıkladı

Avrupa devi Barcelona, daha önce anlaşma sağladığı Rapid Wien'in Türk asıllı Avurturyalı futbolcusu Yusuf Demir ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Katalan temsilcisi 18 yaşındaki yıldızı 500 bin Euro bedelle satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiraladı. Yusuf'un satın alma opsiyonu 10 milyon euro. İmza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan dünyanın en iyi kulübünde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kalp emojileriyle "Hoşgeldin Yusuf Demir" ifadesine yer verildi.

Genç orta saha, 2019 yılında katıldığı Rapid Wien'de geçtiğimiz sezon 32 maçta 9 gol kaydetti.



