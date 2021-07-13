Ronaldinho: Varisim kesinlikle Neymar

Brezilyalı efsane Ronaldinho yaptığı açıklamada veliahtının Neymar olduğunu söyledi.

France Football'a konuşan Ronaldinho, Neymar'ın ülkesi Brezilya için bir idol olduğunu söyleyerek, "Şüphesiz benim varisim Neymar. Ülkemizin ana oyuncusu ve Brezilya'nın idolü. Sahada cesaretini kaybetmemesi, top sürme yeteneğini bırakmaması çok önemli. Onu sahada izlemek her zaman bir zevk" diye konuştu.

Ronaldinho Kylian Mbappe ile ilgili soruya ise, "Bana Ronaldo'yu hatırlatıyor. Onu çok seviyorum. Çok yetenekli ve müthiş bir futbolcu. Özellikle Neymar ile birlikte oynadığında onun Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşünüyorum. PSG dünyanın en iyilerini toplama konusunda çok başarılı" sözlerini kullandı.

Ronaldinho, 2001 - 2003 tarihleri arasında Paris Saint-Germain'de forma giymişti.



