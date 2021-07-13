SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ronaldinho: Varisim kesinlikle Neymar

Ronaldinho: Varisim kesinlikle Neymar

13.07.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ronaldinho, Brezilyalı vatandaşı Neymar'ın varisi olduğunu ilk kez açıkladı.

Ronaldinho: Varisim kesinlikle Neymar

Brezilyalı efsane Ronaldinho yaptığı açıklamada veliahtının Neymar olduğunu söyledi.

France Football'a konuşan Ronaldinho, Neymar'ın ülkesi Brezilya için bir idol olduğunu söyleyerek, "Şüphesiz benim varisim Neymar. Ülkemizin ana oyuncusu ve Brezilya'nın idolü. Sahada cesaretini kaybetmemesi, top sürme yeteneğini bırakmaması çok önemli. Onu sahada izlemek her zaman bir zevk" diye konuştu.

Ronaldinho Kylian Mbappe ile ilgili soruya ise, "Bana Ronaldo'yu hatırlatıyor. Onu çok seviyorum. Çok yetenekli ve müthiş bir futbolcu. Özellikle Neymar ile birlikte oynadığında onun Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşünüyorum. PSG dünyanın en iyilerini toplama konusunda çok başarılı" sözlerini kullandı.

Ronaldinho, 2001 - 2003 tarihleri arasında Paris Saint-Germain'de forma giymişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan yeni forvet sürpriziBeşiktaş'tan yeni forvet sürprizi
PARTNERSevgilisini öpmeye doyamadıSevgilisini öpmeye doyamadı
'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk''Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Neymar Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

10 transfer yapsak da garantisi yok

10 transfer yapsak da garantisi yok

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.