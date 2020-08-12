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Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı

İSPANYA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen bir futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalara başlayacak 9 futbolcuya Kovid-19 testi yapıldığı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Evinde karantinaya alınan futbolcunun semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İsmi açıklanmayan futbolcunun, Barcelona'nın cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.

(AA)

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