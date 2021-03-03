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Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

03.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

The Rock lakaplı oyuncu Dwayne Johnson, bardak terapisi de denilen bardak çektirme yaptırdı. Sırtında oluşan izler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, sırtının halini Instagram hesabından paylaştı.

Dwayne Johnson geçtiğimiz günlerde ilk kez eski Çin vücut çalışması tekniğini denedi ve dramatik sonuçları geçtiğimiz gün 220 milyon Instagram takipçisiyle paylaştı. Dwayne Johnson bu sefer hepimizin yakından bildiği bir teknik olan bardak çektirme işlemini yaptı. Yurt dışında bardak çektirme terapisi olarak bilinen işlem sonucunda aktör, sırtında oluşan izler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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DWAYNE JOHNSON INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI

Dwayne Johnson sırtında oluşan bir dizi koyu kırmızı ve mor yuvarlak kupa izlerini gösteren ayna önünde selfie yaptı. Fotoğrafın ön planında oyuncu şaşkın bir ifadeyle kameraya baktı.

Yıldız, hayranlar için görünüşün aldatıcı olabileceğini ve tekniğin aslında oldukça zevkli olduğunu söyledi. Her zaman yeni teknikler aradığını söyleyen Dwayne Johnson, "Sadece bir bedenimiz var, bu yüzden ona bakmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

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48 yaşındaki Dwayne Johnson, daha önce alternatif tıp olarak adlandırılan akupunktur tekniğini denemişti.

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Dwayne Johnson Instagram
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