Bardakta asla tüketmeyin! Neden mi?

Mineral kaynağı olan maden suyu, en çok yemek sonrası tercih ettiğimiz doğal ve zararsız olan nadir içeceklerden biridir. Maden suyunu tüketirken aklımızdan bile geçirmediğimiz bu konu üzerine ise uzmanlar açıklama yapıyor;

Şişede tüketilen maden suyunun kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma olmaz. Fakat maden suyunu bardağa döktüğünüzde, içecekte bulunan Co2 gazı açığa çıkar ve köpürme meydana gelir. Bunun sebebi bardakların yeteri kadar hijyenik olmamasından kaynaklanmaktadır. Uzmanlar maden suyunun şişeden içilmesini tavsiye ediyor, maden suyundaki yararlı gaz, bardağa aktarıldığında köpürme etkisiyle kaçabiliyor. Dolayısıyla beklenen yararı almak pek mümkün olmuyor.



Maden suyunun faydaları nelerdir?

Selülit oluşumunu engeller.

Cildin canlı ve genç kalmasına yardımcı olur. Maden suyu kullanarak cildinizi temizleyebilirsiniz.

Tokluk hissi verir.

Enfes bir mineral kaynağı olan maden suyu, çocukların boylarının uzamasına yardımcı olur.

Magnezyum yönünden güçlüdür, bu sayede kalp sağlığını korur.

Mide ağrısını azaltabilir.

Vücudu zinde tutar.



