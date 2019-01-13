Barış Alıcı: Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmek istiyorum

Fenerbahçe’nin sezon başında Altınordu’dan transfer ettiği ve Sadık Çiftpınar transferi karşılığında sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor’a kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, sarı-kırmızılı takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gelişimi açısından Yeni Malatyaspor’da olmasının uygun görüldüğünü ifade eden Alıcı, “Malatya, sistemi olan iyi bir takım. Forma şansı bulduğum takdirde çıkışa geçeceğimi düşünüyorum. Kendimi burada kanıtlayıp, buraya elimden geldiği kadar katkı vermek istiyorum” diye konuştu.

"Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum"

Genç oyuncu, Fenerbahçe’ye tekrar güçlü bir şekilde dönmek istediğini belirterek, "Burada oynayıp, öz güven kazanmaya ihtiyacım var. Burayı kendi açımdan çok önemli görüyorum. Bu anlamda Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Hocamızla da görüştüm, böyle olmasının doğru olduğuna karar verdik. 6 aylık süreçte elimden geleni Malatyaspor camiası için yapacağım. Hedefim öncelikle Malatyaspor’a en iyi katkıyı vermek. Bunun için de çok çalışacağım” dedi.

"Malatyaspor çok samimi bir kulüp"

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki durumuna da değinen Barış Alıcı, “Ligdeki konumumuz şu an iyi. İkinci yarıda da bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Ben de elimden gelen katkıyı takımıma sağlamak istiyorum. Malatyaspor çok samimi bir kulüp. Teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşlarım, ağabeylerim çok samimi insanlar. Takımımız şu an iyi bir konumda, inşallah bu çıkış benim gelmemle birlikte ikinci yarıda da devam eder” ifadelerini kullandı.