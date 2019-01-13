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Barış Alıcı: Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmek istiyorum

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.01.2019 12:35 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı, iddialı açıklamalarda bulunarak, kendisini burada kanıtlamak istediğini söyledi.

Barış Alıcı: Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmek istiyorum

Fenerbahçe’nin sezon başında Altınordu’dan transfer ettiği ve Sadık Çiftpınar transferi karşılığında sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor’a kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, sarı-kırmızılı takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gelişimi açısından Yeni Malatyaspor’da olmasının uygun görüldüğünü ifade eden Alıcı, “Malatya, sistemi olan iyi bir takım. Forma şansı bulduğum takdirde çıkışa geçeceğimi düşünüyorum. Kendimi burada kanıtlayıp, buraya elimden geldiği kadar katkı vermek istiyorum” diye konuştu.

"Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum"

Genç oyuncu, Fenerbahçe’ye tekrar güçlü bir şekilde dönmek istediğini belirterek, "Burada oynayıp, öz güven kazanmaya ihtiyacım var. Burayı kendi açımdan çok önemli görüyorum. Bu anlamda Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Hocamızla da görüştüm, böyle olmasının doğru olduğuna karar verdik. 6 aylık süreçte elimden geleni Malatyaspor camiası için yapacağım. Hedefim öncelikle Malatyaspor’a en iyi katkıyı vermek. Bunun için de çok çalışacağım” dedi.

"Malatyaspor çok samimi bir kulüp"

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki durumuna da değinen Barış Alıcı, “Ligdeki konumumuz şu an iyi. İkinci yarıda da bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Ben de elimden gelen katkıyı takımıma sağlamak istiyorum. Malatyaspor çok samimi bir kulüp. Teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşlarım, ağabeylerim çok samimi insanlar. Takımımız şu an iyi bir konumda, inşallah bu çıkış benim gelmemle birlikte ikinci yarıda da devam eder” ifadelerini kullandı.

Orta sahanın sağında forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’yle 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 8 lig maçında 421 dakika forma giyen Barış Alıcı'nın bir de asisti bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 3 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada toplam 125 dakika forma giydi. Altınordu formasıyla 57 karşılaşmada 13 gol, 15 asistlik bir performans sergileyen Alıcı, Fenerbahçe’de toplamda 15 karşılaşmada görev aldı.

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Evkur yeni Malatyaspor Barış Alıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne go,un ne asistin var fenerde... sen kendini iyi futbolcu mu sanıyorsun halen... maalesef çok kötüsün...
Disiplinli ve profesyonel çalışırsan anadolunun sesi , başkaldırışı olabilirsin????
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