Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif gelmemiş...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi yaşanmaya devam ediyor. NEOM SC'ye transfer olamadığı için mutsuz olan fakat sarı-kırmızılı yönetimin devreye girerek sözleşmesini revize ettiği Barış Alper Yılmaz'a gelen transfer teklifi ortaya çıktı.

Emre Şen
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında NEOM SC'ye transfer olmak isteyen fakat Galatasaray'ın izin vermemesinden dolayı takımda kalan Barış Alper Yılmaz için yeni detaylar ortaya çıktı.

"YAZILI OLARAK SON TEKLİF 29 MİLYON EURO"

Sosyal medyada yer alan haberlerde, Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifin 40 milyon Euro olduğu aktarılmıştı. Gazeteci İbrahim Seten, başkan Dursun Özbek ile konuştuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinin söylediği şey şu; 'Barış Alper için NEOM'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif almadık. Bize en son 29 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Yazılı olarak son teklif 29 milyon Euro. Konuşulan 39 milyon Euro'luk teklif yazılı gelmedi. Menajerler üzerinden 39+5 milyon Euro teklif iletilmiş. Galatasaray da 'Gelin teklifinizi söyleyin, kararımızı verelim' diyor. Gelen giden olmuyor."

SÖZLEŞMESİ REVİZE EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından mutsuz olan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi revize edilerek maaşına zam yapılmıştı.

