SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 7. golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 7. golünü attı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 84. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde kaydederken, Turkcel Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1’er gol attı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsüNijerya, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsü
Galatasaray, ligde 4. kez berabere kaldıGalatasaray, ligde 4. kez berabere kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.