Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer isteğini sürdürürken, "Ayrılık için söz verdiler, şimdi farklı konuşuyorlar" diyerek Galatasaray yönetimine rest çekti. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Barış Alper Yılmaz'ın tesislerde isteksiz bir tavırda olduğu da ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen milli oyuncudan yönetime olay yaratacak sözler geldi.

AYRILIK İSTEĞİ TESİSLERE YANSIDI

Barış Alper Yılmaz dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi 1

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, tesislerde mutsuz bir halde olduğu öğrenildi.

"SÖZ VERDİLER, ŞİMDİ BAŞKA KONUŞUYORLAR"

Barış Alper Yılmaz dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi 2

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor.

NEOM SC DÜN AKŞAM TEKLİF YAPTI

Barış Alper Yılmaz dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi 3

NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 39 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay içeren bir teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek son kararı verecek. Ayrıca yapılan teklifte "Türkiye'de başka takıma dönemez" maddesi de yer alıyor.

