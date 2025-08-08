Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na fena gönderme! Gol sevincinde dikkat çeken detay...

Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanında kilidini Barış Alper Yılmaz çözdü. Icardi ve Osimhen'in yokluğunda forvette oynayan milli oyuncu, 5 dakikada bir gol atıp bir de asist yaparak takımını 2-0 öne geçirdi. Barış Alper Yılmaz'ın gol sevinci sosyal medyada yankı uyandırdı.

SEZONA İNANILMAZ BAŞLANGIÇ

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk 17 dakikasına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. 12. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Barış Alper Yılmaz, bu golden 5 dakika sonra Eren Elmalı'ya bir de asist yaparak sezona müthiş bir giriş yaptı.

HARRY KEWELL'IN GOL SEVİNCİNİ YAPTI

Barış Alper Yılmaz, sezona 1 gol, 1 asistle başladı ve Harry Kewell'ın ikonik sevinci yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME Mİ?

Galatasaray'da oynadığı dönemde 'büyücü' gol sevincini yapan Kerem Aktürkoğlu, bu gol sevinciyle özdeşleşmişti. Barış Alper Yılmaz attığı gol sonrası yıllar önce Galatasaray'da oynayan Harry Kewell'ı hatırlayarak ufak bir göndermede bulundu.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Avrupa'dan birçok talibi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklamıştı.