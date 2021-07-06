Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a imza attı

Başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray bir transfere daha imza attı. Sarı kırmızılılar genç yıldız Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Arena'nın haberine göre; Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ve sarı kırmızılar bir gnç futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Rize Özel İdare Spor'da futbola başlayan Barış Alper, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu ve profesyonelliğe geçti. Ankara Demirspor formasıyla önce 3. Lig'de, ardından ise 2. Lig'de forma giyen Barış Alper Yılmaz, 2020/21 sezonu başında 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Keçiörengücü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 53 numaralı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, sol açık pozisyonunda görev alıyor. Sağ ayaklı hücum oyuncusu, 1. Lig'de bu sezon şu ana dek 5 gol attı, 2 de asist yaptı.

Gösterdiği başarılı performans ile Ümit Milli Takım kadrosuna da dahil edilen Barış Alper, "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir" açıklamasını yapmıştı.



