Barış Alper Yılmaz sezona inanılmaz başladı! 5 dakikada Gaziantep FK'yı yerle bir etti...

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK deplasmanında 5 dakikada bir gol attı ve bir asist yaparak sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Emre Şen
Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanında kilidini Barış Alper Yılmaz çözdü. Icardi ve Osimhen'in yokluğunda forvette oynayan milli oyuncu, 5 dakikada bir gol atıp bir de asist yaparak takımını 2-0 öne geçirdi.

SEZONA İNANILMAZ BAŞLANGIÇ

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk 17 dakikasına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. 12. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Barış Alper Yılmaz, bu golden 5 dakika sonra Eren Elmalı'ya bir de asist yaparak sezona müthiş bir giriş yaptı.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Avrupa'dan birçok talibi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklamıştı.

HARRY KEWELL'IN GOL SEVİNCİNİ YAPTI

Barış Alper Yılmaz, sezona 1 gol, 1 asistle başladı ve Harry Kewell'ın ikonik sevinci yaptı.

