SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Barış Alper Yılmaz Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi!

Barış Alper Yılmaz Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 16:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, ligde Başakşehir'e karşı oynanan mücadelede yaptığı örnek davranışla Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

HAKEMİ UYARDI

baris-alper-yilmaz-aa-2174399

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu kutladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için kararİki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için karar
Muslera'nın eşinden maç sonu sözleşme açıklaması!Muslera'nın eşinden maç sonu sözleşme açıklaması!
Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz son dakika fair play galatasaray aday galatasaraylı süper li maçın başakşehi
En Çok Okunan Haberler
Bu sabahki deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Bu sabahki deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt

'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt

İki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için karar

İki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için karar

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

43 yaşındaki Yattara'dan görülmemiş sözleşme!

43 yaşındaki Yattara'dan görülmemiş sözleşme!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.