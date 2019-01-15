Barış Arduç, Kiralık Aşk'taki rol arkadaşıyla yeniden aynı dizide!

Ay Yapım'ın Star için çektiği Barış Arduç ve Burcu Biricik'i buluşturan "Kuzgun" dizisinin çekimleri tam gaz sürüyor.

Yılbaşının hemen sonrası Ürgüp'te çekimlere başlayan dizi ekibi, dün akşam İstanbul'a döndü. Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin bir yandan cast çalışmaları da devam ediyor.

Merakla beklenen dizide polis babasının ve yaşamayadığı çocukluğunun intikamını almak için 20 yıl bekleyen Kuzgun'un hikâyesi ekrana taşınacak.

Ürgüp çekimlerinin ardından İstanbul'da birkaç gün dinlendikten sonra yeniden sete çıkacak olan dizinin ekibine usta bir oyuncu katıldı.

Levent Ülgen, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yazdığı "Kuzgun"un kadrosuna dahil oldu.

Usta oyuncu daha önce Barış Arduç'la "Kiralık Aşk" dizisinde de beraber rol almıştı. (Medyatava)

