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Barış eş anlamlısı nedir? Barış kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimelerin tarihçeleri ne kadar eskiye dayanırsa, o kadar çok kullanılır ve öneme sahip olurlar. Geçmişten günümüze varlıklarını gösteren kelimelerin dilimize doğru bir şekilde aktarılabilmesi için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dilimizin zenginleşmesinde önemli bir yere sahip olan eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamca ayılardır. Eş anlamlı olma özelliği taşıyan barış kelimesi eş anlamlısı nedir? Barış eş anlamlısı ile ilgili örnekler?

Barış kelimesi eski dönemlerde oldukça fazla kullanılmıştır. Dünya ülkelerinin birbirleri ile olan siyasal ve ekonomik savaşların sonrasında barış adı altında uzlaşmaları kelimenin huzur ve refah artırıcı bir özelliğe bürünmesine sebebiyet vermiştir.
Günlük kullanımda karşımıza sıkça çıkan barış kelimesinin kökenine bakacak olursak; eski Türkçede kullanılan “sulh” kelimesinden geldiği bilinmektedir. Sulh kelimesinin ilk olarak Ahmet Vefik Paşanın yazmış olduğu Lehce-i Osmânı̂ de geçtiği tahmin edilmektedir.

Barış Kelimesinin Eş Anlamı?

Tarihi eskilere ve insanlık için önemli bir anlamı ifade eden barış kelimesi dilimizde önemli bir yere sahiptir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak; barışma işi, savaşın bittiğini bir antlaşma ile belirtilmesinden sonra geçen zamana verilen isim olarak belirlenmiştir.

Barış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; sulh ve hazar olarak bilinmektedir. Cümle içerisinde barış kelimesi yerine sulh ya da hazar kelimesini kullanmak cümlede herhangi bir anlam kaybına sebep olmaz aksine daha yaratıcı cümleler oluşmasına olanak sağlar.

Barış Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler?

Türkçe kökenli olup sulh etmek, antlaşmak fiilinden türetilerek dilimize kazandırılan barış kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Barış kelimesinin eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;

  • Ülke takımlarının Avrupa maçlarında sulh içerisinde olup birbirlerini desteklemeleri gerekiyor.
  • Yıllardır süren savaşa bir son verip yurtlarımızın sulh içinde yaşamasını sağlamalıyız.
  • Hazar içinde olan diyarlar zamanla gelişip, büyük ekonomilere sahip oldular.
  • Yaşamın refah içerisinde geçebilmesi için ülkelerin hazar içerisinde olup, gelişmelerine önem vermeleri gerekmektedir.


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