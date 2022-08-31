Hastane eş anlamlısı nedir? Hastanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hastane kelimesi birleşik bir kelimedir. Farsça "ḫaste + ḫāne" kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dilimize hastane olarak geçen kelimede, ünsüz düşmesi yaşanmıştır. Hastane kelimesi dilimizde ilk olarak "Hazine-i Lugat" adlı eserde görülmüştür.
Türk Dil Kurumuna göre hastane kelimesi, "Hastalara yatarak veya ayakta tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları tarafından verildiği sağlık kuruluşu." anlamına gelmektedir.
Hastane kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:
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