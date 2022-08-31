Hastane eş anlamlısı nedir? Hastanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hastane kelimesi birleşik bir kelimedir. Farsça "ḫaste + ḫāne" kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dilimize hastane olarak geçen kelimede, ünsüz düşmesi yaşanmıştır. Hastane kelimesi dilimizde ilk olarak "Hazine-i Lugat" adlı eserde görülmüştür.

Hastane ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre hastane kelimesi, "Hastalara yatarak veya ayakta tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları tarafından verildiği sağlık kuruluşu." anlamına gelmektedir.

Hastane kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

Anneannem geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede kalmak zorunda kalmıştı.

Küçük kız birkaç gün hastanede yattıktan sonra taburcu olmuştu.

Annesi fenalaşınca hastaneye yetiştirmek için yana yakıla araç aradı.

Hastane eş anlamlısı nedir?

Hastane kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

Sayrılarevi

Darüşşifa

Hastanenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hastane kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek cümleleri şu şekilde verebiliriz:

Sayrılarevinde istirahat ettikten sonra taburcu olma vaktim gelmişti.

Birkaç hastalık belirtisi verince darüşşifanın yolunu tuttum.



