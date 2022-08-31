Altın eş anlamlısı nedir? Altının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Altın denilince ilk akla gelen ilk şey doğada bulunan altın elementidir. Yüksek değeri olan bu elementin bulunmasının kolay olmaması sebebiyle çok kıymetlidir. Kimi dönemlerde para olarak kullanılırken kimi dönemlerde dekoratif bir nesne olarak kullanılmıştır. Altının sahip olduğu bu üstün nitelik, bir şeyden bahsedilirken altın kelimesinin sıfat olarak da kullanmamızı sağlar.
Eski Türkçe döneminde dilimizde "altūn" olarak geçen kelime, Moğolcada aynı anlama gelen altan kelimesiyle eş kökenlidir. Hem sıfat hem de isim olarak kullanılan altın kelimesinin TDK'ye göre anlamı şu şekildedir:
Sahip olduğu bu anlamlar nedeniyle birçok sözcükle eş anlamlı ve anlamdaş olarak kullanılmasını sağlamıştır. Buradan hareketle altın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şunlardır:
Altın kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanırken cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir. Altının eş anlamlıları ile örnek cümleler şöyle sıralanabilir: