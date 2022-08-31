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Altın eş anlamlısı nedir? Altının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

31.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı ya da sözlü dilde kullanılan kelimelerin pek çok karşılığı vardır. Bir kelime hem isim olup aynı zamanda sıfatta olabilir. Aynı zamanda bir kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamı bulunabilir. Altın kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanılır. Peki, altının eş anlamlısı nedir?

Altın eş anlamlısı nedir? Altının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Altın denilince ilk akla gelen ilk şey doğada bulunan altın elementidir. Yüksek değeri olan bu elementin bulunmasının kolay olmaması sebebiyle çok kıymetlidir. Kimi dönemlerde para olarak kullanılırken kimi dönemlerde dekoratif bir nesne olarak kullanılmıştır. Altının sahip olduğu bu üstün nitelik, bir şeyden bahsedilirken altın kelimesinin sıfat olarak da kullanmamızı sağlar.

Altın ne demek?

Eski Türkçe döneminde dilimizde "altūn" olarak geçen kelime, Moğolcada aynı anlama gelen altan kelimesiyle eş kökenlidir. Hem sıfat hem de isim olarak kullanılan altın kelimesinin TDK'ye göre anlamı şu şekildedir:

  • Altın elementi
  • Altın elementinden yapılmış
  • Üstün nitelikli, değerli
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Altın Eş Anlamlısı Nedir?

Sahip olduğu bu anlamlar nedeniyle birçok sözcükle eş anlamlı ve anlamdaş olarak kullanılmasını sağlamıştır. Buradan hareketle altın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şunlardır:

  • Değerli
  • Zer
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Altının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Altın kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanırken cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir. Altının eş anlamlıları ile örnek cümleler şöyle sıralanabilir:

  • Korsanlar buldukları kilitli sandıkta değerli bir madenden üretilmiş paralar bulunca sevinçten havaya uçtular.
  • Simyacılar zer üretebilmek için çok fazla çabalamışlardı.
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