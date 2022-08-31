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Harita eş anlamlısı nedir? Haritanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapça en çok etkileşime girdiğimiz dillerden birisidir. Arapça ve Türkçe arasında kelime alışverişleri yaşanmıştır. Harita kelimesi de dilimize, Arapçadan geçmiştir. Çok uzun zamandır dilimizde olan harita kelimesiyle, aynı anlamı taşıyan kelimeler de zamanla türemiştir. Peki, harita kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Harita eş anlamlısı nedir? Haritanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Harita kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olsa da harita kelimesinin kökeni karışıktır. Harita kelimesi Arapça "harita, özellikle deniz haritası" anlamına gelen "ḫarīṭat" kelimesinden türemiştir. Ayrıca harita kelimesi, "kâğıt, rulo halinde evrak, pafta" anlamına gelen "χártis" kelimesinden evrilmiştir. Harita kelimesini dilimizde ilk olarak Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye eserinde görürüz.

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Harita anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre haritanın anlamı şu şekildedir: "Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı."

Harita kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmamız gerekirse:

  • Haritada gördüğünüz yerlerde birçok insan yaşam mücadelesi veriyor.
  • Küçük kız haritayı açıp annesine sorular sormaya başladı.
  • Haritada belirtilen konumu takip ederseniz istediğiniz yere ulaşabilirsiniz.
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Harita eş anlamlısı nedir?

Harita kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Bunun yerine Türkçede benzer anlamlara gelen kelimeler de eş anlamlı olarak kullanılır.

  • Kroki
  • Plan

Haritanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Küçük ressamların yaptığı kroki çalışmaları oldukça başarılı görünüyor.
  • Mimar, bu yerin planını bir an önce görmek istiyordu.
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