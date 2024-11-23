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Barış Falay ekranlara geri dönüyor! O dizi ile anlaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.11.2024 09:11
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Son olarak Ömer dizisinde hayat verdiği 'Reşat Ademoğlu' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Barış Falay'ın yeni adresi merak ediliyordu. Falay, “Kar Çiçekleri” dizisi ile anlaşma sağladı.

Barış Falay ekranlara geri dönüyor! O dizi ile anlaştı

Ezel, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara ve Ömer gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Barış Falay'ın yeni adresi merak ediliyordu.

Barış Falay, Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizi “Kar Çiçekleri” ile anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü ve sarsıcı bir aile hikâyesini konu alan dizide Barış Falay “Koray” karakterini canlandıracak.

BARIŞ FALAY

BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin kökenleri Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanıyor. Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı.

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yaşadı.

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Barış Falay
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