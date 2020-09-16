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Barış Manço hayranı görme engelli Ümit'in hayali müzik öğretmeni olmak

EDİRNE HABERLERİ  | 16.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Piyano tutkunu görme engelli Ümit Ekrem Mikyas, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün yetenek sınavlarını başarıyla geçerek müzik öğretmenliği bölümüne kaydını yaptırdı - Barış Manço'nun tüm eserlerini piyanoyla icra edebilen Ümit, tecrübelerini öğretmen olduktan sonra öğrencileriyle paylaşmak istiyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Piyano çalma yeteneği küçük yaşta keşfedilen Barış Manço hayranı Ümit Ekrem Mikyas, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün yetenek sınavlarını başarıyla tamamlayarak müzik öğretmenliği bölümüne kaydını yaptırdı.

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun tüm eserlerini piyanoyla icra edebilen 20 yaşındaki Mikyas, tecrübelerini öğretmen olduktan sonra öğrencileriyle paylaşmak istiyor.

Annesi, babası ve babaannesiyle eğitim fakültesine gelen genç müzisyen, kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

- "Öğretmen olmak en büyük hayalimdi"

Mikyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetenek sınavı öncesinde çok çalıştığını söyledi.

Emeklerinin sonuç verdiğini belirten Mikyas, "Nihayetinde sınavı kazandım. Öğretmen olmak en büyük hayalimdi. Tüm yıl boyunca görme engelliler için on-line düzenlenen kurslara katıldım. Ailem Tekirdağ'da yaşadığı için Trakya Üniversitesi benim için uygundu. Burada kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

Piyano çalmayı çok sevdiğini dile getiren Mikyas, şöyle devam etti:

"Evimde de piyano var. Tuşlarına dokunmadığım bir gün yok. Çok küçük yaşlarda piyanoyla tanıştım. Aslında müzikle aram çok iyi. En çok Barış Manço'nun eserlerini seviyorum. Hepsini piyanoda çalabiliyorum. Babamın DVD'si vardı Barış Manço'nun CD'lerinden şarkılarını dinletirdi bize, ona sevgim de böyle başladı. Hayatını araştırdım, hangi şarkısını ne zaman çıkardı, albümlerini, hepsini biliyorum."

- "Engelleri yok sayan bir üniversite bizi mutlu etti"

Ümit'in babası Murat Mikyas da oğlunun kaydını yaptırdıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Oğlunun bir başarıya daha imza attığını belirten Mikyas, "Üniversiteyi çok beğendik. Bize karşı hisler bizi daha çok duygulandırdı. Engelleri yok sayan bir üniversite bizi mutlu etti. Oğlum da buradan mezun olduktan sonra belki birçok çocuğu eğitip bir öğretmen olarak çıkacağı için gurur duyuyorum. Trakya Üniversitesine canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

- Engelsiz üniversite projesi

TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ise Ümit'in güzel bir seçim yaptığını ifade etti.

Engelsiz üniversite projesi kapsamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Maden, "Üniversite ve fakülte olarak tüm birimlerimize giden sarı bant çalışması gerçekleştirdik. Onun dışında tüm dershaneler Braille alfabesi ile isimlendirildi. Ayrıca bu sene eğitimlerimiz on-line olacak. Öğrencimiz Ümit çok güzel piyano çalıyor, dersleri de salgın nedeniyle internet üzerinden olacak." ifadelerini kullandı.

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