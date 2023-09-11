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Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço hastanelik oldu! Hastaneye kaldırılmasının nedeni bakın neymiş

11.09.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum şarkıcı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan ünlü isim, başına gelen talihsizliğe değinerek "Erken müdahale ile toparladım" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, bir düğünde patlıcan tüketmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağında paylaşımda bulunan ünlü isim, durumunun iyi olduğunu belirtip erken müdahale sayesinde toparladığını vurguladı.

DOĞUKAN MANÇO KORKUTTU: "BU SEFER DE YIRTTIK"

Daha önce 2 kez aynı sebepten ötürü hastanelik olduğunu belirten Manço paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum.

"3. KEZ BAŞIMA GELİYOR!"

Bu hayatımda 3. kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı, ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şuan için iyiyim."

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