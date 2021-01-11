Barış Murat Yağcı'dan Survivor 2021 paylaşımı! Nisa Bölükbaşı'nın yorumu olay oldu

Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. İlk günden gündeme damga vuran Survivor hem yeni hem de eski yarışmacılarıyla konuşuluyor.

Survivor 2020'de çok dikkat çeken Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan da Survivor paylaşımları geldi. Yarışma boyunca kardeş olduklarını söyleyen ikili daha sonra ise sevgili olmuş ve herkesi şoke etmişti.

Öpüşme videoları sızan Barış ve Nisa bu durumu umursamadı ve evlilik için de adım attı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sık sık sosyal medyada da gündem oluyor.

SURVİVOR 2021 PAYLAŞIMI

Son olarak Survivor Barış'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yağcı Survivor'dan fotoğraflarını paylaşarak "Ben sadece katılmak için değil, tarih yazmaya geldim. Survivor karakter oluşturmaz ortaya çıkarır. Yeni sezonda tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Sakatlık yaşamadan inşallah" yorumunda bulundu.

Bu yoruma Nisa Bölükbaşı ise "Nerden nereye" yazınca fotoğrafa yorum yağdı. Sosyal medyayı ikiye bölen bu yoruma çoğu kişi "Siz hani kardeştiniz gerçekten nerden nereye" diyerek tepki gösterdi.

