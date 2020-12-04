Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na şok üstüne şok!

Survivor 2020 yarışmasında dikkat çeken Nisa ve Barış gündemden düşmüyor. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşk iddialarını kabul etmeyip her fırsatta “Kardeşiz” diyordu. İkilinin özel videosu sosyal medyada geçtiğimiz hafta ifşa oldu. Öpüştükleri anlar ifşa olunca sevgili olduklarını kabul eden ikili "dost kazığı yedik" demişti.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı zor günler geçiriyor. İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak süpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı.

Bir diğer iddia ise Exxen Magazin'den geldi. İddia Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın ayrıldığı yönünde... Nisa Bölükbaşı iddialara göre ilişkisi içinde yaşadığı problemlerden dolayı Barış Murat Yağcı ile ayrılıp sosyal medyada hesabını da kapattı.



