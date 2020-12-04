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Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na şok üstüne şok!

04.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na şok üstüne şok!

Survivor 2020 yarışmacıları arasından olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu ifşa olmuş ve gündemde yer etmişti. Survivor Nisa'nın gündem olmasından sonra Exxen'de yer alacağı Survivor projesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Survivor 2020 yarışmasında dikkat çeken Nisa ve Barış gündemden düşmüyor. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşk iddialarını kabul etmeyip her fırsatta “Kardeşiz” diyordu. İkilinin özel videosu sosyal medyada geçtiğimiz hafta ifşa oldu. Öpüştükleri anlar ifşa olunca sevgili olduklarını kabul eden ikili "dost kazığı yedik" demişti.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı zor günler geçiriyor. İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak süpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu!Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu!

Bir diğer iddia ise Exxen Magazin'den geldi. İddia Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın ayrıldığı yönünde... Nisa Bölükbaşı iddialara göre ilişkisi içinde yaşadığı problemlerden dolayı Barış Murat Yağcı ile ayrılıp sosyal medyada hesabını da kapattı.

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