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Barış Murat Yağcı Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı! "Şampiyonluk yolunda sadece izliyoruz"

18.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasına bu yıl yine katılan, performansı, ada hayatı ve demeçleriyle herkesin yakından tanıdığı isim Barış Murat Yağcı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Survivor'a geçtiğimiz haftalarda veda eden Barış Murat Yağcı, Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı.

Barış Murat Yağcı Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı! "Şampiyonluk yolunda sadece izliyoruz"

Survivor 2022 yarışmasında bu yıl yine en çok konuşulan isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etmişti. Survivor'da kaldığı süre boyunca birçok olayın içinde yer alan Barış Murat Yağcı, adadan döndükten hemen sonra, sakatlanarak diskalifiye olmak zorunda kalan Merve Aydın'ı ziyaret etmişti.

Survivor'dan elenir elenmez, eve bile uğramadan Merve'nin yanına hastaneye gelen Barış Murat Yağcı, bu sürpriziyle çok konuşulmuştu.

survivor barış

Yarışmada beklenmedik bir şekilde sakatlanan ve aşil tendonu kopan Merve Aydın, Barış'ı karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

barış murat yağcı

SURVİVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI

Survivor Barış adadan döndükten sonra pek açıklamada bulunmamıştı fakat geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla, yarışmadaki şampiyonluk adayını açıkladı.

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Adem Kılıççı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Barış Murat Yağcı paylaşımına, "Şampiyonluk yolunda sadece izliyoruz" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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