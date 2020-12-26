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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan flaş itiraf!

26.12.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan flaş itiraf!

Son ayların en çok konuşulan çiftlerinden Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, ilişkilerini uzun süre neden gizlediklerini ilk kez açıkladılar.

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili olmuştu. Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, çektikleri youtube videosuyla ilişkilerinin PR olmadığını ve neden gizlediklerini açıkladılar.

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'NİSA'NIN BABASI ORTAYA ÇIKMASIN İSTEDİ'

Nisa’nın babasının bu ilişkisi ortaya çıkmasını istememesinden kaynaklı olduğunu söyleyen ikiliden Barış Murat Yağcı, ”Nisa’nın ailesi kendi içinizde yaşayın dışarıya çok fazla gözükmeyin demişti. Böyle birşey istediği için bende normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım. “ dedi.
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Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile her fırsatta kardeş olduklarını söylemişti.

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