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Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde çatışma anları kamerada

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

TEL ABYAD'IN SINIR BÖLGELERİNDEKİ İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi.

Tel Abyad ve Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

SMO BOMBA İMHA UZMANLARI DA BÖLGEDE

Harekat kapsamında ele geçirilen köylerde Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba imha uzmanları arama tarama faaliyetleri yapıyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışmalar sırasında teröristlere ait tüneller de bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. (AA)

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Barış Pınarı Harekatı terör terörist Resulayn Tel Abyad

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlarin hepsi isidli, ozgur suriye ordusu hikaye
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