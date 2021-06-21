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Barışma iddialarına şok cevap! Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez: "Kurtulma isteği..."

21.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak "Çukur" dizisinin Efsun'u olarak seyirci karşısına çıkan Damla Sönmez, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Son paylaşımı ise söylentilere yönelik bir cevap niteliğindeydi.

Barışma iddialarına şok cevap! Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez: "Kurtulma isteği..."

Damla Sönmez, oynadığı ilk fimde bile pek çok ödül kazanan ve yeteneğini ilk andan itibaren ispatlayan bir oyuncu olarak kariyerine başladı. Daha sonra pek çok dizi ve filmde rol alan Damla Sönmez, dünyaca ünlü festivalleri gezen bir oyuncuya dönüştü. Sinema konusunda neredeyse rakipsiz denecek derecede bir başarı elde eden ünlü oyuncu, dizilerde de isabetli seçimler yaptı. "Güllerin Savaşı" ile dikkati üzerine çeken Damla Sönmez, fenomen dizi "Çukur"da oynadığı Efsun karakteriyle şöhretinin zirvesine çıktı. Bu kadar popüler hale gelince özel hayatı da mercek altına alındı. Uzun yıllar boyunca meslektaşı Ushan Çakır'la birlikte olan ve nişanlanan Damla Sönmez'in bu yaz evleneceği bekleniyordu. Ama tam tersi oldu. Mutlu çift ayrılık ve ihanet haberleriyle gündeme geldi.

Instagram paylaşımları ele verdi

Damla Sönmez Ushan Çakır

Ayrıldıkları belli olsa da ne Ushan Çakır ne de Damla Sönmez bu iddialar hakkında tek kelime etmedi. Birkaç gün önce de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Çift yeniden birbirini takibe aldı ve Ushan Çakır eski sevgilisinin bir fotoğrafına yorum yaptı. Damla Sönmez kalp emojisi koyarak cevap verince bu kez barışma iddiaları gündeme geldi. Ama Damla Sönmez'in son paylaşımı tüm bu iddialara cevap niteliğindeydi.

"Kurtulma isteği"

Damla Sönmez story

Damla Sönmez, ilişkilerin bitişi ile ilgili oldukça anlamlı bir yazı paylaştı. "Kimseyle kurtulma isteği raddesine gelme. Usulca geride bırakmayı öğrenmelisin." diyen oyuncu, ayrılık nedenlerine dair de bir cevap vermiş kadar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Damla Sönmez
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