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Bartın'da bir evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi! 'Tarihi değerinin olduğunu bilmiyordum'

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YAŞAM  | 16.10.2019 21:39 | Son Güncelleme

Bartın'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi. Ev sahibi G.A., sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söyledi.

Bartın'da bir evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi! 'Tarihi değerinin olduğunu bilmiyordum'

Bartın Kocareis Köyü'nde oturan G.A.'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararı ile eve baskın yaptı.

Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde üzeri işlemeli, içi oyuk, sütun başlığı olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı bulundu.

Bulunan eser Amasra Müzesi'ne teslim edildi.

Sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini ileri süren G.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın tarihi sütun Jandarma baskın

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