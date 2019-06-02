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Bartın'da bir kişi, eşine laf attığını iddia ettiği şahısları sokak ortasında vurdu

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GÜNDEM  | 02.06.2019 22:42 | Son Güncelleme

Bartın’da bir şahıs, eşine laf attığını iddia ettiği şahıslara kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Bartın'da bir kişi, eşine laf attığını iddia ettiği şahısları sokak ortasında vurdu

Olay, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö.D. ve Y.K. isimli şahıslar, T.T.'nin eşine sokak ortasında laf attı. Bunu duyan T.T., eve giderek aldığı silahıyla olay yerine giderek 2 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda Y.K. ağır yaralandı.

VURULAN ŞAHSIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.T. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eğer laf attılarsa iyi olmuş az bile yapmış ohh aynısını bende yapardım kafalarına atardım
Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.
aksini iddaa eden varsa anasını bacısını getirsin laf atalım
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