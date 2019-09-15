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Bartın'da kaldırımda yürüyen anne ve kızının başına dış cephe kaplaması düştü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.09.2019 07:43 | Son Güncelleme

Bartın'da kaldırımda yürüdükleri sırada Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Olayda yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA- İHA

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Anahtar Kelimeler:
bartın dış cephe kaplaması

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