Bartın nerede? Gezilecek nereleri var, ilçeleri nelerdir?

Unutulmaz bir tatil yapmak, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir kentin sokaklarında dolaşmak istiyorsanız tercihinizi Bartın'dan yana kullanabilirsiniz. Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Bartın, dört mevsim boyunca tatil için ideal. Peki, Bartın nerede? Bu kentte görülmesi gereken yerler nereler?
Karadeniz’in Batı bölümünde yer alan Bartın, 1991 senesinde Zonguldak’tan ayrıldı ve il statüsü kazandı. Bartın’da tam olarak dört adet ilçe ve 260 tane köy yerleşimi var. Bartın nüfus bakımından çok kalabalık değil. Son verilere göre şehrin nüfusu yaklaşık 199 bin civarında.
Ülkemizde deniz trafiğine uygun olan tek dere Bartın’da yer alır. Şehrin merkezinde bulunan Bartın Çayı’ndan gemi aracılığı ile denize geçmek mümkün. İsmini de bu çaydan alan Bartın, antik dönemlerden beri varlığını sürdürür. Romalılar zamanında Bartın Çayı’nın ismi Parthenius idi. İlerleyen dönemde bu isim Bartın oldu.
Küçük olmasına rağmen birçok özelliği ile isminden söz ettiren bu kent, yöresel şivesiyle de öne çıkar. Bartın şivesi, kelime ve cümle sonlarına eklenen hecelerin uzatılarak ve yüksek tonlu söylenişiyle birlikte ahenkli bir konuşma stili içerir.
Sıra dışı bir tatil deneyimi için Bartın’da ziyaret etmeniz gereken yerler:
Bu özel plajdan bahsetmeden evvel, Bartın İnkum nerede açıklayalım. İnkum Plajı, şehir merkezine ortalama 20 dakika, Amasra ilçesine ise 35 dakika uzaklıkta. Çevresindeki yemyeşil doğa, kusursuz denizi ise görmeye değer.
Bartın kentinin en değerli ilçelerinden olan Amasra, dünyada benzeri bulunmayan güzellikleri ile fark yaratan bir yer. Pırıltılı denizi, plajı, manzaraları, şirin köyleri, bakir koyları ise Amasra’yı vazgeçilmez kılabilir. Bartın ile özdeşleşen bu ilçeyi keşfetmeden dönmemelisiniz.
Adada yaşayan tavşanlardan ismini alan Amasra Tavşan Adası, Bartın’ın en çok turist çeken yerlerinden biri. Ayrıca burası, şehrin kara ile bağlantısı bulunmayan tek adası. İlçeden hareket eden tekneler ile adaya ulaşabilirsiniz. Adada hala tavşanlar yaşadığı için onları görmeniz de yüksek ihtimal.
Bartın’ın en önemli ilçelerinden biri olan Amasra’da görülmesi gereken birçok güzellik var. Bunlardan biri de Boztepe. İlçenin en görkemli manzarasını sunan Boztepe’de gün batımını izleyebilir, deniz fenerini görebilir ve rüya gibi fotoğraflar yakalayabilirsiniz.
Fatih Camisi 9’uncu yüzyılda Amasra Kalesi içinde inşa edilen eski bir Bizans kilisesiydi. 1460 senesinde Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı fethetmesinden sonra bu yapı camiye dönüştürüldü. Ahşap tavan ve çatısı, motifleri ve etkileyici mimarisi ile Fatih Cami de görmeniz gereken yerlerden biri.
Bartın’ın yeşil doğasını keşfetmek istiyorsanız, Uluyayla’ya uğrayabilirsiniz. Sayısız bitki ve ağaç türünü, yaban hayvanlarını bünyesinde barındıran Uluyayla, bol oksijenli bir doğa deneyimi sunar. Burada isterseniz piknik yapabilir, yayla keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.
Romalılar zamanından günümüze kalan anıt, Amasra-Bartın kara yolu üzerinde konumlanmış durumda. Gezinizi daha da anlamlı hale getirmek için Kuş Kayası Yol Anıtı’ndaki kitabeleri, heykelleri ve oturma sedirlerini keşfedebilirsiniz.
Bartın ilçeleri ve gezilecek yerlerden söz ettikten sonra Bartın da nerede ne yenir sorusunun cevabını verelim. Bartın’da tatlılar önemli bir yere sahip olsa da, şehirde Karadeniz mutfağının en özel spesiyallerine rastlayabilirsiniz. Bunlar:
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