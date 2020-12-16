Bartın nerede? Gezilecek nereleri var, ilçeleri nelerdir?

Unutulmaz bir tatil yapmak, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir kentin sokaklarında dolaşmak istiyorsanız tercihinizi Bartın'dan yana kullanabilirsiniz. Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Bartın, dört mevsim boyunca tatil için ideal. Peki, Bartın nerede? Bu kentte görülmesi gereken yerler nereler?

Bartın Nerede?

Karadeniz’in Batı bölümünde yer alan Bartın, 1991 senesinde Zonguldak’tan ayrıldı ve il statüsü kazandı. Bartın’da tam olarak dört adet ilçe ve 260 tane köy yerleşimi var. Bartın nüfus bakımından çok kalabalık değil. Son verilere göre şehrin nüfusu yaklaşık 199 bin civarında.

Ülkemizde deniz trafiğine uygun olan tek dere Bartın’da yer alır. Şehrin merkezinde bulunan Bartın Çayı’ndan gemi aracılığı ile denize geçmek mümkün. İsmini de bu çaydan alan Bartın, antik dönemlerden beri varlığını sürdürür. Romalılar zamanında Bartın Çayı’nın ismi Parthenius idi. İlerleyen dönemde bu isim Bartın oldu.

Küçük olmasına rağmen birçok özelliği ile isminden söz ettiren bu kent, yöresel şivesiyle de öne çıkar. Bartın şivesi, kelime ve cümle sonlarına eklenen hecelerin uzatılarak ve yüksek tonlu söylenişiyle birlikte ahenkli bir konuşma stili içerir.