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Bartın nerede? Gezilecek nereleri var, ilçeleri nelerdir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Bartın nerede? Gezilecek nereleri var, ilçeleri nelerdir?

İçindekiler

  • Bartın Nerede?
  • Bartın Gezilecek Yerler
  • İnkum Plajı
  • Amasra
  • Amasra Tavşan Adası
  • Amasra Boztepe
  • Bartın Fatih Cami
  • Uluyayla
  • Kuş Kayası Yol Anıtı
  • Bartın’da Nerede Ne Yenir?

Ülkemizin her şehri benzersiz doğal güzelliklerle dolu. Bartın da bu güzellikleri barındıran, doğasıyla kendine hayran bırakan bir şehir. Tabiatın tadını çıkarmak, tarihin izlerini sürmek ve eşsiz bir tatil keyfi yaşamak için Bartın’a uğrayabilirsiniz. Bartın’ın nerede olduğunu öğrenmek ve bu şehirde gezilecek yerleri keşfetmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Unutulmaz bir tatil yapmak, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir kentin sokaklarında dolaşmak istiyorsanız tercihinizi Bartın'dan yana kullanabilirsiniz. Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Bartın, dört mevsim boyunca tatil için ideal. Peki, Bartın nerede? Bu kentte görülmesi gereken yerler nereler?

Bartın Nerede?

Karadeniz’in Batı bölümünde yer alan Bartın, 1991 senesinde Zonguldak’tan ayrıldı ve il statüsü kazandı. Bartın’da tam olarak dört adet ilçe ve 260 tane köy yerleşimi var. Bartın nüfus bakımından çok kalabalık değil. Son verilere göre şehrin nüfusu yaklaşık 199 bin civarında.

Ülkemizde deniz trafiğine uygun olan tek dere Bartın’da yer alır. Şehrin merkezinde bulunan Bartın Çayı’ndan gemi aracılığı ile denize geçmek mümkün. İsmini de bu çaydan alan Bartın, antik dönemlerden beri varlığını sürdürür. Romalılar zamanında Bartın Çayı’nın ismi Parthenius idi. İlerleyen dönemde bu isim Bartın oldu.

Küçük olmasına rağmen birçok özelliği ile isminden söz ettiren bu kent, yöresel şivesiyle de öne çıkar. Bartın şivesi, kelime ve cümle sonlarına eklenen hecelerin uzatılarak ve yüksek tonlu söylenişiyle birlikte ahenkli bir konuşma stili içerir.

Bartın Gezilecek Yerler

Sıra dışı bir tatil deneyimi için Bartın’da ziyaret etmeniz gereken yerler:

İnkum Plajı

Bu özel plajdan bahsetmeden evvel, Bartın İnkum nerede açıklayalım. İnkum Plajı, şehir merkezine ortalama 20 dakika, Amasra ilçesine ise 35 dakika uzaklıkta. Çevresindeki yemyeşil doğa, kusursuz denizi ise görmeye değer.

Amasra

Bartın kentinin en değerli ilçelerinden olan Amasra, dünyada benzeri bulunmayan güzellikleri ile fark yaratan bir yer. Pırıltılı denizi, plajı, manzaraları, şirin köyleri, bakir koyları ise Amasra’yı vazgeçilmez kılabilir. Bartın ile özdeşleşen bu ilçeyi keşfetmeden dönmemelisiniz.

Amasra Tavşan Adası

Adada yaşayan tavşanlardan ismini alan Amasra Tavşan Adası, Bartın’ın en çok turist çeken yerlerinden biri. Ayrıca burası, şehrin kara ile bağlantısı bulunmayan tek adası. İlçeden hareket eden tekneler ile adaya ulaşabilirsiniz. Adada hala tavşanlar yaşadığı için onları görmeniz de yüksek ihtimal.

Amasra Boztepe

Bartın’ın en önemli ilçelerinden biri olan Amasra’da görülmesi gereken birçok güzellik var. Bunlardan biri de Boztepe. İlçenin en görkemli manzarasını sunan Boztepe’de gün batımını izleyebilir, deniz fenerini görebilir ve rüya gibi fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

Bartın Fatih Cami

Fatih Camisi 9’uncu yüzyılda Amasra Kalesi içinde inşa edilen eski bir Bizans kilisesiydi. 1460 senesinde Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı fethetmesinden sonra bu yapı camiye dönüştürüldü. Ahşap tavan ve çatısı, motifleri ve etkileyici mimarisi ile Fatih Cami de görmeniz gereken yerlerden biri.

Uluyayla

Bartın’ın yeşil doğasını keşfetmek istiyorsanız, Uluyayla’ya uğrayabilirsiniz. Sayısız bitki ve ağaç türünü, yaban hayvanlarını bünyesinde barındıran Uluyayla, bol oksijenli bir doğa deneyimi sunar. Burada isterseniz piknik yapabilir, yayla keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Kuş Kayası Yol Anıtı

Romalılar zamanından günümüze kalan anıt, Amasra-Bartın kara yolu üzerinde konumlanmış durumda. Gezinizi daha da anlamlı hale getirmek için Kuş Kayası Yol Anıtı’ndaki kitabeleri, heykelleri ve oturma sedirlerini keşfedebilirsiniz.

Bartın’da Nerede Ne Yenir?

Bartın ilçeleri ve gezilecek yerlerden söz ettikten sonra Bartın da nerede ne yenir sorusunun cevabını verelim. Bartın’da tatlılar önemli bir yere sahip olsa da, şehirde Karadeniz mutfağının en özel spesiyallerine rastlayabilirsiniz. Bunlar:

  • Bartın Merkez: Pum pum çorbası, kaşık helvası, beyaz baklava, Bartın usulü su böreği, pirinçli börek ve tatlı börek merkezde en popüler yiyecekler arasında sayılır.
  • Amasra: Bartın usulü tirit, incir dondurması, maydanoz köftesi, döşemeli mancar, yumurtalı isbut, şap köfte, düğün helvası da Amasra’nın öne çıkan lezzetlerinden.
  • Kurucaşile ve Ulus: Kırk katlı börek, Amasra salatası, etli ayva, gıcır, zırva, kabak burması, kaha tatlısı gibi yöresel lezzetler ise Kurucaşile ve Ulus ilçelerinin en meşhurları.
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