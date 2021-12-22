YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da okullar yarın da tatil edildi

Bartın'da okullar yarın da tatil edildi

22.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da okullar yarın da tatil edildi

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
PARTNERSeranay'dan sonra AleynaSeranay'dan sonra Aleyna
Bartın'da bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdüBartın'da bir kişi eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Bartın Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:08
Öğle
12:55
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
19:00

Bartın Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Aşiyan Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Aşiyan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.