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  4. Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! "Hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim"

Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! "Hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim"

04.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'da Merve Küçükçağlayan ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan karısının fotoğraflarını paylaşarak baba olacağını duyurdu.

Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! "Hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim"

"Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede rol alan Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile mutluluğa "Evet" demişti. İki yıl önce nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren çiftten müjdeli haber geldi.

Bartu Küçükçağlayan, baba olmaya hazırlanıyor. Oyuncu, müjdeli haberi, "Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size..." sözleriyle duyurdu.

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Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bartu Küçükçağlayan
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