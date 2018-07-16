Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı!

Bu yıl Kelebekler adlı filmde yönetmen Tolga Karaçelik'le birlikte çalışan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bu kez bir dizi projesi için Karaçelik'le bir araya geliyor.

Senaryosunu kendisinden yola çıkarak Bartu Küçükçağlayan'ın yazacağı ve başrolde yer alacağı Bartu Ben isimli dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik üstlenecek.

Son olarak Gülse Birsel'in yazıp oynadığı Jet Sosyete dizisinde rol alan Küçükçağlayan'ın kaleme aldığı Bartu Ben dizisinin hazırlıkları başladı.

Küçükçağlayan'ın kendi hayatından yola çıkarak yazdığı, dizilerde oynamak istemeyen Bartu adlı bir karakterin hikayesini anlattığı dizi BluTV'de yayınlanacak. Dizinin önümüzdeki yayın döneminde seyirciyle buluşması bekleniyor.

