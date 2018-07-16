MAGAZİN

Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Bartu Küçükçağlayan, kendi hayatından yola çıkarak senaryosunu yazacağı Ben Bartu isimli dizide başrolde yer alacak.

Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı!

Bu yıl Kelebekler adlı filmde yönetmen Tolga Karaçelik'le birlikte çalışan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bu kez bir dizi projesi için Karaçelik'le bir araya geliyor.

Senaryosunu kendisinden yola çıkarak Bartu Küçükçağlayan'ın yazacağı ve başrolde yer alacağı Bartu Ben isimli dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik üstlenecek.

Son olarak Gülse Birsel'in yazıp oynadığı Jet Sosyete dizisinde rol alan Küçükçağlayan'ın kaleme aldığı Bartu Ben dizisinin hazırlıkları başladı.

Küçükçağlayan'ın kendi hayatından yola çıkarak yazdığı, dizilerde oynamak istemeyen Bartu adlı bir karakterin hikayesini anlattığı dizi BluTV'de yayınlanacak. Dizinin önümüzdeki yayın döneminde seyirciyle buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bartu Küçükçağlayan dizi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne varmış hayatındada bizi ilgilendirsin birde dizi yapılsın,. ne hayatlar var film olacak buna mı kalmış...
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