Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için 5 mucize besin

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, baş ağrısına neden olan etmenleri ve bağ ağrısını dindirmek için yapılabilecekleri anlattı.

Bazı baş ağrılarının ortaya çıkmasında, az su içmek tek nedendir. Bu nedenle özellikle baş ağrısı yaşayan kişilerin her gün yeterli miktarda su ve sıvı alması gereklidir. Bu miktar, mevsime, kişinin günlük yaşam aktivitelerine, diyette alınan besinlere bağlı olarak değişmekle birlikte 2-3 litredir. Ayrıca baş ağrısı sırasında alınacak olan su, baş ağrısının daha çabuk geçmesini sağlar. Hem migren hem de gerilimden kaynaklanan baş ağrısı sırasında 1 litre yani 4 su bardağı su içmek, ağrı kesici almadan ağrının tamamen geçmesini bile sağlayabilir.

AĞRI KESİCİ BAĞIMLISI OLMAYIN



Baş ağrılarının çoğunda ağrı kesici, kısa süreli olarak ağrıyı dindirse bile uzun süreli tedavide olumsuz etki gösteriyor. Ağrı kesicilerin sık ve uygun olmayan şekilde kullanımı, ‘kronik günlük baş ağrısı’ adı verilen ve hemen her gün ortaya çıkan bir baş ağrısının oluşumuna zemin hazırlayan önemli bir neden. Sık ve çok ağrı kesici kullanımı ile ortaya çıkan baş ağrılarının tedavisi diğer baş ağrılarına göre daha güçtür. Ayrıca sık ağrı kesici kullanımı, aslında ağrının tipini değiştirip kalıcı tedavi uygulanmasını da güçleştiriyor. Bu nedenle, unutulmaması gereken nokta; baş ağrılarında gereksiz yere hiçbir ağrı kesici alınmamasıdır.