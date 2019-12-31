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  4. Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için 5 mucize besin

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için 5 mucize besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Gündelik yaşantınızda birden fazla etken, bedeninizi yorgun düşürebilir. Kimi zaman olumsuz hava koşulları, kimi zaman aşırı stres ya da diğer nedenlerle baş ağrısı çekiyor olabilirsiniz. Bundan kurtulmak için de mutfağınızdaki besinlerden faydalanabilirsiniz. Baş ağrısına ne iyi gelenlere ilaç niyetinde 6 besin öneriyoruz, buyursunlar.

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için 5 mucize besin

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, baş ağrısına neden olan etmenleri ve bağ ağrısını dindirmek için yapılabilecekleri anlattı.

Bazı baş ağrılarının ortaya çıkmasında, az su içmek tek nedendir. Bu nedenle özellikle baş ağrısı yaşayan kişilerin her gün yeterli miktarda su ve sıvı alması gereklidir. Bu miktar, mevsime, kişinin günlük yaşam aktivitelerine, diyette alınan besinlere bağlı olarak değişmekle birlikte 2-3 litredir. Ayrıca baş ağrısı sırasında alınacak olan su, baş ağrısının daha çabuk geçmesini sağlar. Hem migren hem de gerilimden kaynaklanan baş ağrısı sırasında 1 litre yani 4 su bardağı su içmek, ağrı kesici almadan ağrının tamamen geçmesini bile sağlayabilir.

AĞRI KESİCİ BAĞIMLISI OLMAYIN

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Baş ağrılarının çoğunda ağrı kesici, kısa süreli olarak ağrıyı dindirse bile uzun süreli tedavide olumsuz etki gösteriyor. Ağrı kesicilerin sık ve uygun olmayan şekilde kullanımı, ‘kronik günlük baş ağrısı’ adı verilen ve hemen her gün ortaya çıkan bir baş ağrısının oluşumuna zemin hazırlayan önemli bir neden. Sık ve çok ağrı kesici kullanımı ile ortaya çıkan baş ağrılarının tedavisi diğer baş ağrılarına göre daha güçtür. Ayrıca sık ağrı kesici kullanımı, aslında ağrının tipini değiştirip kalıcı tedavi uygulanmasını da güçleştiriyor. Bu nedenle, unutulmaması gereken nokta; baş ağrılarında gereksiz yere hiçbir ağrı kesici alınmamasıdır.

BAŞ AĞRISINA İYİ GELEN 6 BESİN

Susam: Baş ağrısıyla uyandığınızda kahvaltıda ve öğle yemeğinde yiyeceklerinize susam ilave edin. Susam, kan dolaşımını düzenlemesinin yanı sıra içeriğindeki magnezyum sayesinde de baş ağrısından korunmanızı sağlar.

Badem: Bademde bulunan magnezyum, damarların rahatlamasına yardımcı olur ve baş ağrılarının hafiflemesini sağlar. Bazı uzmanlar özellikle migren şikayeti olanların, magnezyumdan zengin besinler tükettiklerinde rahatladıklarına inanıyor.

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Tam tahıllı ekmek: Kahvaltıyı muhakkak tam tahıllı ekmekle yapmanız tavsiye ediliyor.

Ispanak salatası: Ispanak kan basıncını düşürür. Bu etkisi sayesinde baş ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Kahvaltıda ya da öğle yemeğinde bol limonlu, zeytinyağlı ıspanak salatası tercih edebilirsiniz.

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Yoğurt: Şiddetli baş ağrısıyla uyandıysanız vücudunuzun kalsiyuma ihtiyacı olabilir. Beyin fonksiyonlarının iyi bir şekilde çalışması için yoğurttaki kalsiyumdan faydalanabilirsiniz.

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