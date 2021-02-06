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Başak Karahan kimdir? Sosyal medya fenomeni Menajerimi Ara’ya konuk oldu! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

06.02.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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Başak Karahan kimdir? Sosyal medya fenomeni Menajerimi Ara’ya konuk oldu! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Her yeni bölümüyle merak uyandıran Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki konuk isimleri arasında sosyal medya fenomeni Başak Karahan da yer alıyor. Dizinin fragmanında ünlü fenomeni gören izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Başak Karahan kimdir? Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Menajerimi Ara dizisi her yeni bölümünde birbirinden ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Dizinin pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde ünlü oyuncu Aslı Tandoğan ile birlikte sosyal medya fenomeni Başak Karahan da yer alıyor. Bu nedenle ünlü fenomen ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Başak Karahan kaç yaşında? Başak Karahan nereli? İşte tüm merak edilenler...

BAŞAK KARAHAN KİMDİR?

3 Ağustos 1988 doğumlu olan sosyal medya fenomeni şu an 22 yaşında. Antalya’da dünyaya gelen ünlü isim Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Aynı zamanda eğlenceli videolar paylaştığı bir YouTube kanalı da bulunuyor. Ünlü ismin YouTube kanalında 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Başak Karahan Instagram hesabı olarak ise karahanbasak adlı hesabı kullanıyor. Karahan’ın Instagram hesabında da 1,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Karahan daha önce “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” ve “Kafalar Karışık” filmlerinde rol aldı. Ünlü fenomenin kardeşleri ise Azra Karahan ve Ramazan Karahan.

Ünlü sosyal medya fenomeni Menajerimi Ara dizisine konuk olduğu bölümle ilgili olarak sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Karahan sosyal medya paylaşımının altına “Benim için inanılmaz keyifli bir çekimdi, eminim izlerken sizler de çok eğlenerek izleyeceksiniz ve dizideki Başak’a çok güleceksiniz. Beni bu güzel diziye konuk ettikleri için Ay Yapım ve Menajerimi Ara dizisi ekibine teşekkür ederim. Bu pazar günü 20.00’da Star TV‘de birlikteyiz o zaman.” notunu düştü.

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