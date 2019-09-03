Başakşehir, 15 futbolcuyu renklerine bağladı

Türkiye'de 1. Transfer Tescil Dönemi, dün gece yarısı itibariyle sona erdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlara göre ise değişik bir transfer politikası izledi.

Geçmiş dönemlerde genelde kadro yapısını koruyarak ve birkaç takviye ile yola devam eden İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda ise adeta sil baştan bir takım kurdu. 15 yeni ismi bünyesine kazandıran turuncu-lacivertli takım, Mossoro, Adebayor, Emre Belözoğlu gibi önemli futbolcularıyla da yollarını ayırdı.

KADRO GENÇLEŞTİ

2018-2019 sezonunda 30.4 yaş ortalaması ile Süper Lig'in en yaşlı takımı olan turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi ise 30 yaş ve üzeri futbolcularla yollarını ayırdı. Transferde de daha genç oyunculara öncelik veren Başakşehir, bununla birlikte yaş ortalamasını da 28.7'ye düşürdü.

2019-2020 sezonu öncesi transfer edilen oyuncuların yaş ortalaması 25.4 olurken, Mossoro, Adebayor, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu gibi giden oyuncuların yaş ortalaması ise 32.7.