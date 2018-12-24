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Başakşehir 3 sezondur devreleri lider kapatıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 35 puanla lider kapattı. Turuncu-lacivertliler, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da ligin ilk bölümünü zirvede bitirmişti.

Başakşehir 3 sezondur devreleri lider kapatıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk yarısı bugün oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek. Ligin ilk 17 haftalık bölümüne baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan takımlar gösterdikleri performanslarla hayal kırıklığı oluşturdu. Anadolu ekiplerinin sürpriz sonuçlar aldığı ilk yarının lideri ise Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 35 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde devrenin şampiyonu oldu.

Son iki sezonun gerisinde kaldı

Başakşehir, ligin ilk devresini lider bitirmesine rağmen son iki sezonun ilk yarılarında sergilediği performansın gerisinde kaldı. Abdullah Avcı’nın takımı, geçtiğimiz sezon 17 haftada 11 galibiyet, 3’er galibiyet ve mağlubiyetle 36 puan toplamıştı. Turuncu-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda ise kulüp tarihinin rekorunu kırarak en iyi ilk yarı performansını sergilemişti. İstanbul ekibi, söz konusu süreçte 11 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu 39 puan elde ederek Beşiktaş’ın 1 puan önünde zirvede yar aldı.
Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda devreyi 28, 2015-2016 sezonunda ise 29 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

Dış sahada da lider

Turuncu-lacivertli takım, dış saha performansları göz önüne alındığında bu alanda da devreye ilk sırada girmeyi başardı. Başakşehir, deplasmanda oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan topladı. Antalyaspor da 15 puanla Medipol Başakşehir’in en yakın takipçisi.

7 hafta zirvede kaldı

İstanbul ekibi, bu sezon ilk olarak 6. haftada liderlik koltuğuna oturdu. Ancak Başakşehir, bir hafta sonra liderliği 1 puan farkla Galatasaray’a kaptırdı. 9. haftaya kadar sarı-kırmızılıların arkasında ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, 10. haftada oturduğu zirve koltuğundan ise bir daha inmedi.
Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda da 3. ve 17. haftalar arasında 1.’liği rakiplerine bırakmamıştı.

Avrupa’nın en az gol yiyen ikinci takımı

Başakşehir, Süper Lig’de geride kalan 17 haftada 22 gol atarken, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Avcı’nın öğrencileri, bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, söz konusu alanda sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da zirveye oynuyor. Medipol Başakşehr, Avrupa’nın 5 büyük ligi olan Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga göz önüne alındığında Liverpool’un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

Bundesliga, Premier Lig, Süper Lig, Serie A, Ligue 1, La Liga’da en az gol yiyen ekipler şöyle:

Liverpool: 7

Medipol Başakşehir: 8

Juventus: 8

Paris Saint-Germain: 10

Atletico Madrid: 12

Leipzig: 17

Topa en fazla sahip olan takım

Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig’e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana oynadığı oyunla takdir toplayan ve özellikle son iki sezonda şampiyonluğu son haftalara kadar kovalayan Başakşehir, bu sezon da 17 haftalık bölümde topa en fazla sahip olan, en çok başarılı pas yapan, pas başarı yüzdesi en yüksek takım oldu.
Medipol Başakşehir’in ligin ilk yarısında maç başında topa sahip olma oranı yüzde 59. Turuncu-lacivertlileri yüzde 58 ile Beşiktaş takip ediyor.
Ortaya koyduğu pas oyunuyla adından söz ettiren ve bu şekilde rakiplerinin direncini kıran Başakşehir, bunu istatistiklere de yansıtmış durumda. Abdullah Avcı’nın takımı maç başı 479 başarılı pas oyunuyla oynarken, başarı pas oranını da yüzde 85’te tuttu.

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