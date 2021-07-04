Başakşehir Ahmed Kutucu transferini açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya Peter Zulj'u katan Başakşehir, forvete flaş bir takviye yaptı. Turuncu Lacivertliler, Schalke 04'ten milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı.

İsmi bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan gurbetçi forvetin Schalke ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Heracles Almelo’ya kiralanan ve 15 maça çıkıp 2 asist yapan milli oyuncu, Schalke 04 ile ise toplamda 52 müsabakada görev aldı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği açıklanan Kutucu, formasıyla birlikte poz verdi.

