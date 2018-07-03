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Başakşehir Alparslan Erdem ve Caiçara'nın sözleşmelerini uzattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Alparslan Erdem ve Junior Caiçara'nın sözleşmelerini uzattığını açıkladı. Başakşehir, Alparslan Erdem'in sözleşmesini 2020'ye, Caiçara'nın sözleşmesini ise 2022'ye kadar uzattı.

Başakşehir Alparslan Erdem ve Caiçara'nın sözleşmelerini uzattı

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile Junior Caiçara'nın sözleşmeleri yenilendi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, mukaveleleri sona eren Alparslan Erdem ile Junior Caiçara ile yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alparslan Erdem'le 2019-2020, Junior Caiçara'yla ise 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

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Medipol Başakşehir Junior Caiçara alparslan erdem

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