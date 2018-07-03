Başakşehir Alparslan Erdem ve Caiçara'nın sözleşmelerini uzattı

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile Junior Caiçara'nın sözleşmeleri yenilendi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, mukaveleleri sona eren Alparslan Erdem ile Junior Caiçara ile yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Alparslan Erdem'le 2019-2020, Junior Caiçara'yla ise 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
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