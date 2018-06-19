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Başakşehir, Altınordu'dan Barış Alıcı’yı istiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Altınordu'dan daha önce Cengiz Ünder'i transfer eden Başakşehir, şimdi de Barış Alıcı'ya göz dikti. Başakşehir'in genç futbolcuya 1 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Başakşehir, Altınordu'dan Barış Alıcı’yı istiyor
  1. Lig temsilcisi Altınordu’da geçen sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan sağ kanat Barış Alıcı’nın istenilen bonservis rakamının verilmemesi halinde kadroda kalacağı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’in uzun süredir takip ettiği genç futbolcu için Şeytan’a 1 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği ancak Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın bu teklifi düşük bularak geri çevirdiği belirtildi.

Barış Alıcı

Kırmızı-Lacivertliler, Barış’ın bonservisini 3 milyon Euro olarak belirlemişti. İzmir kulübünde 2015’te profesyonel olan 20 yaşındaki forvet son 2 sezonda 1’inci Lig’de toplam 53 maçta forma giydi.
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Anahtar Kelimeler:
Barış Alıcı başakşehir altınordu

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