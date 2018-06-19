Başakşehir, Altınordu'dan Barış Alıcı’yı istiyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’in uzun süredir takip ettiği genç futbolcu için Şeytan’a 1 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği ancak Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın bu teklifi düşük bularak geri çevirdiği belirtildi.
Kırmızı-Lacivertliler, Barış’ın bonservisini 3 milyon Euro olarak belirlemişti. İzmir kulübünde 2015’te profesyonel olan 20 yaşındaki forvet son 2 sezonda 1’inci Lig’de toplam 53 maçta forma giydi.
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