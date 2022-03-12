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Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi!

12.03.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ertelendi.

Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, pazar oynanması gereken mücadelenin olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendiği açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor İstanbul Başakşehir
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