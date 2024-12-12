Başakşehir Avrupa'da siftah yaptı! Temsilcimiz Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi 5’inci hafta maçında Başakşehir ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta İtalya Futbol Federasyonundan Marco Guida düdük çaldı. Guida’nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Alessio Berti üstlendi.

Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir, 6’ncı dakikada Deniz Türüç’ün golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Piatek’in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Deniz Türüç dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 1-0. Başakşehir 18’inci dakikada farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda Piatek kafayı vurdu, kaleci Eicher topu çeldi. Eicher’den seken topa sert vuran Miguel Crespo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı ikili mücadeleyle geçerken, Alman ekibi Heidenheim farkı 1’e indirdi. 61’inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Honsak topa dokundu ve skoru 2-1’e getirdi. 68’inci dakikada Crespo’nun pasında savunma arkasına sarkan Piatek, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Heidenheim’ı 3-1 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

UEFA Konferans Ligi lig aşamasında Başakşehir, ilk galibiyetini Heidenheim karşısında aldı. Çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir, Heidenheim karşısında ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e yükseltti.