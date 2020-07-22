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Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir geçtiğimiz yaz Pyramids FC'den bir yıllığına kiraladığı Azubuike için harekete geçti. Turuncu- lacivertli ekip, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun bonservisini almaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un kalmasını istediği Nijeryalı futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı.

Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alıyor

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir bir yanda da yeni sezonun kadrosunu planlıyor.

Turuncu-lacivertliler, sezon başında Mısır'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan Azubuike'nin bonservisini almayı planlıyor. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.8 milyon Euro.

Bu sezon turuncu lacivertli takımla toplamda 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.

(DHA)

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