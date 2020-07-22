Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alıyor

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir bir yanda da yeni sezonun kadrosunu planlıyor.
Turuncu-lacivertliler, sezon başında Mısır'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan Azubuike'nin bonservisini almayı planlıyor. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.8 milyon Euro.
Bu sezon turuncu lacivertli takımla toplamda 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.
(DHA)
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