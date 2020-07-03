SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı

Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, bu sezon başında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'tan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı

Medipol Başakşehir sezon başında Alman kulübü Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha Berkay Özcan'ın bonservisini aldı.

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'den milli futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Başakşehir'de test sonuçları belli olduBaşakşehir'de test sonuçları belli oldu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Başakşehir'den transfer sürprizi

Başakşehir'den transfer sürprizi

Duyurdular! 5 yıllık imza

Duyurdular! 5 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Skrtel, Galatasaray maçında yok!

Skrtel, Galatasaray maçında yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı

Başakşehir transferi bitirdi

Başakşehir'den Mesut Özil sürprizi

Başakşehir'den transfer sürprizi

Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Başakşehir'de test sonuçları belli oldu

Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Danijel Aleksic tepki gösterdi!

Okan Buruk: Oyuna hükmettik

''Oyuna hükmettik''

Edin Visca'dan Ali Palabıyık’a tepki: Hocam bak!

Visca'dan hakeme olay tepki! "Hocam bak!"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.