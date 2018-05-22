SPOR

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Bu sezon Trabzonspor forması ile oldukça başarılı bir sezon geçiren ve 23 gole imza atan Burak Yılmaz'a Beşiktaş'tan sonra Başakşehir talip oldu.

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Bu sezon Trabzonspor forması ile oldukça başarılı bir sezon geçiren ve 23 gole imza atan Burak Yılmaz'a Beşiktaş'tan sonra Başakşehir talip oldu.
Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer'le yaşadığı gerginliğin ardından Bordo-Mavili kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'den bir talipli daha çıktı.

Kartal, kadrosuna katmak istediği Kral için 2 milyon Euro artı Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre'yi önermişti. Bordo-Mavililer, Siyah-Beyazlılar'ın teklifini değerlendirirken, devreye Medipol Başakşehir girdi.

Son ana kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren ve gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Turuncu-Lacivertliler'in Burak Yılmaz için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi. İstanbul ekibinin 2.5 milyon Euro para ve Kerim Frei teklifini yaptığı ortaya çıktı. Ancak Trabzonspor Yönetimi'nin Edin Visca ve 1 milyon Euro da para talebinde bulunduğu öğrenildi. Hem Kartal hem de Başakşehir'le görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Karadeniz ekibi, maksimum karla Burak Yılmaz'ı satmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer'in ilerleyen günlerde Kral'la durum değerlendirmesi yapmak için son kez bir araya geleceği belirtildi. (HABERTÜRK)

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!
Trabzonspor'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir olduTrabzonspor'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

Fenerbahçeli Brad Wanamaker Barcelona'ya gidiyor

Fenerbahçeli Brad Wanamaker Barcelona'ya gidiyor

Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

Şenol Güneş kararını verdi

Şenol Güneş kararını verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
BURAK YILMAZ SAHTEKAR TAVIRLARI İLE HER İKİ KULÜBEDE YAKIŞIR.
ben burakı Beşiktaşımıza istemem neden mi ? rakib kim Gomis tercih yapın desem hangisini tercih edersiniz ? Gomez olsa eyvallah Abubakar yine öyle ama Burak rekabet için yeterli değil her BJK li gibi gıcık kaptığım doğrudur fakat gerçekler ortada
HA TAMAM ORDA BİR BU EKSİKTİ TAM ON NUMIRO
Diğer Haberler
Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!

Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir oldu

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir oldu

Trabzonspor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı

Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı

Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.