Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Bu sezon Trabzonspor forması ile oldukça başarılı bir sezon geçiren ve 23 gole imza atan Burak Yılmaz'a Beşiktaş'tan sonra Başakşehir talip oldu.

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer'le yaşadığı gerginliğin ardından Bordo-Mavili kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'den bir talipli daha çıktı.

Kartal, kadrosuna katmak istediği Kral için 2 milyon Euro artı Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre'yi önermişti. Bordo-Mavililer, Siyah-Beyazlılar'ın teklifini değerlendirirken, devreye Medipol Başakşehir girdi.

Son ana kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren ve gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Turuncu-Lacivertliler'in Burak Yılmaz için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi. İstanbul ekibinin 2.5 milyon Euro para ve Kerim Frei teklifini yaptığı ortaya çıktı. Ancak Trabzonspor Yönetimi'nin Edin Visca ve 1 milyon Euro da para talebinde bulunduğu öğrenildi. Hem Kartal hem de Başakşehir'le görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Karadeniz ekibi, maksimum karla Burak Yılmaz'ı satmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer'in ilerleyen günlerde Kral'la durum değerlendirmesi yapmak için son kez bir araya geleceği belirtildi. (HABERTÜRK)

