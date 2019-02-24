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Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı? Resmi açıklama

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.02.2019 13:26 | Son Güncelleme

Bursaspor, kulübü dün ertelenen Başakşehir mücadelesinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı? Resmi açıklama

Bursaspor, Başakşehir maçının oynanacağını bildirdi

Bursaspor Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri Mümtaz Necimoğlu,Osman Yıldırım,Temel Tüysüz, maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler ve kulübümüz adına idari menajer Altuğ Günaydın katıldı.

Sabah tekrarlanan eşgüdüm toplantısında karşılaşmanın geri kalanına, maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır.

Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."

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